Взрыв произошел в воинской части в Хабаровском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Взрыв произошел в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в Эльбанскую районную больницу Амурского района Хабаровского края.

По данным другого источника, причиной инцидента стал взрыв пороха. Возникший в результате пожар устранили пожарные службы самой воинской части и района.

Ранее взрыв прогремел в гостинице Saratoga в столице Кубы. В результате были разрушены два этажа, погибли как минимум 37 человек, еще 80 получили ранения. В здании проводили работы по наладке газового оборудования, неисправность которого, предположительно, и стала причиной взрыва.

