Один человек погиб в результате пожара на турецком судне на Кубани

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Один человек погиб в результате пожара на борту турецкого судна в районе порта Темрюк на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Предварительно, погиб один человек из числа членов экипажа", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что экипаж ликвидировал возгорание своими силами. В настоящее время на борту судна работают сотрудники следственных органов.

"Ущерб окружающей среде предварительно пока не усматривается", – добавили в Росморречфлоте.

Ранее взрыв произошел на судне, находящемся на верфи в районе Тузла в Стамбуле. По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали пять рабочих. Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа.