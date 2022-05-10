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Число погибших в результате взрыва в отеле на Кубе возросло до 37 – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Тела еще двух человек были найдены на месте взрыва в отеле в Гаване. Об этом сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina.

Таким образом, общее число жертв достигло 37 человек. По информации издания, еще 80 человек получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как уточнил губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия Сапата, среди госпитализированных после взрыва есть 14 детей. Он добавил, что все больницы мобилизованы.

Взрыв прогремел в кубинской столице в гостинице Saratoga 6 мая. Очевидцы рассказали, что в результате были разрушены как минимум два этажа. Отель готовили к открытию, там проводили работы по наладке газового оборудования.

В администрации президента Кубы заявили, что предварительной причиной взрыва является утечка газа. При этом правительство исключило версию о теракте.

Ранее генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступала.

Спасатели продолжают искать выживших после взрыва в гаванском отеле на Кубе

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