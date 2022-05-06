Данных о пострадавших при взрыве в Гаване россиянах нет – консул РФ

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В российское консульство пока не поступали сведения о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате взрыва в гаванском отеле Saratoga. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

"Дипмиссия следит за развитием ситуации", – подчеркнула Мгеладзе.

Сильный взрыв прогремел в гаванской гостинице Saratoga 6 мая. По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. На месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент они проводят разбор завалов и эвакуацию людей.

По некоторым данным, причиной инцидента мог стать взрыв газа. Гостиница готовилась к открытию. В этот период там проводились работы по наладке газового оборудования.

