Число раненых при обстреле села под Белгородом выросло до шести

Фото: телеграм-канал "Белгород № 1"

Ранения при обстреле села Солохи получили шесть человек, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на обновленные данные регионального Минздрава.

Он также не подтвердил информацию о еще одном погибшем.

"Федеральные телеграм-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что проживающие в селе люди будут вывезены в безопасное место.

Село Солохи было обстреляно со стороны Украины вечером 11 мая. По данным властей Белгородской области, погиб один человек. Также произошло частичное разрушение одного жилого дома.

Ранее в этот день в Белгородской области продлили до 25 мая желтый уровень террористической опасности. Это средний из всех трех существующих уровней.

