Посольство РФ направило ноту в МИД Латвии из-за прекращения соглашения по мемориалам

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Российское посольство в Риге направило ноту протеста в МИД Латвии в связи с прекращением соглашения о сохранении военных мемориалов.
Посольство выразило возмущение в связи с решением латвийского парламента об одностороннем прекращении действия межправительственного соглашения от 1994 года, согласно которому власти Латвии обязаны обеспечивать благоустройство, уход и сохранность мемориалов.
"Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора", – сообщается в телеграм-канале дипмиссии.
Ранее латвийский сейм разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Юридическое препятствие для сноса было устранено.
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