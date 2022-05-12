Посольство РФ направило ноту в МИД Латвии из-за прекращения соглашения по мемориалам

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Российское посольство в Риге направило ноту протеста в МИД Латвии в связи с прекращением соглашения о сохранении военных мемориалов.

Посольство выразило возмущение в связи с решением латвийского парламента об одностороннем прекращении действия межправительственного соглашения от 1994 года, согласно которому власти Латвии обязаны обеспечивать благоустройство, уход и сохранность мемориалов.

"Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора", – сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Ранее латвийский сейм разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Юридическое препятствие для сноса было устранено.