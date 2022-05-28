"The Сity. Едим": мексиканская кухня в Москве

Тренд на мексиканскую кухню в столичной ресторанной индустрии набирает обороты прямо на наших глазах. Чуть ли не каждую неделю открывается новые бар или кафе с мексиканскими блюдами. Кто-то находит уникальные рецепты из мексиканской глубинки, кто-то готовит честную ежедневную еду, кто-то приспосабливает ее ко вкусам москвичей.

Росарио Каррион и Саша Ильин решили не оставаться в стороне и отправились разбираться, что где готовят и насколько все это остро. Подробности – в программе "The City. Едим".