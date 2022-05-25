Эксперт спрогнозировал рост цен на бургеры в России

Фото: depositphotos/sarsmis

Цены на бургеры в новых заведениях, которые заменят McDonald's в России, могут вырасти из-за изменения условий аренды. Такое мнение высказал президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Эксперт пояснил, что ранее McDonald’s давали беспрецедентные условия захода в торговые центры.

"Сейчас у него уже нет названия McDonald’s, теперь будет другой логотип, даже представители торгового центра могут сказать, что договоренности были с McDonald’s, а не с новой компанией, теперь условия аренды будут иные, не 3%, а, к примеру, 20%", – рассказал Бухаров.

В этом случае, отметил президент Федерации, меняется экономическая модель. В результате возрастает цена на бургер и пропадает конкурентное преимущество новой компании. По его мнению, на стоимости могут сказаться и возможная уплата неустойки, и решение вопросов с выкупом прав.

Бухаров подчеркнул важность того, чтобы компании не забывали делать вкусную еду по адекватному соотношению цены и качества.

"Санкции не слишком повлияют на развитие ресторанного бизнеса в России, поскольку уже успела вырасти плеяда достойных поваров и есть возможность постоянно учиться и развиваться", – приводит слова Бухарова ТАСС.

Ранее McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что бизнес продадут текущему лицензиату Александру Говору.

В конце мая в СМИ появились сообщения о том, что сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться Mс и сохранит знаменитую желтую букву. Однако гендиректор российской компании Олег Пароев опроверг эту информацию.

