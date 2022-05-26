Диетолог рассказала, какие продукты опасно есть после 60 лет

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям старше 60 лет не злоупотреблять мясом, маринованными продуктами, насыщенными жирами, а также жареным и сладким.

Специалист отмечает, что в пожилом возрасте пищеварительный тракт работает уже не так, как в молодости. Поэтому организму будет сложно переварить мясо свинины, баранины и говядины. Лучше обратить внимание на легкоусвояемый белок из молочных продуктов, рыбы и птицы, рекомендует диетолог.

Кроме того, после 60 лет следует потреблять как можно меньше насыщенных жиров, продолжает эксперт. "В пожилом возрасте у человека, как правило, есть проблемы с сосудами. У очень многих уже атеросклероз, то есть отложение холестериновых бляшек. И поэтому продукты, которые содержат много холестерина, нужно уменьшать и больше включать ненасыщенные жиры, то есть масла, семечки, жирную рыбу", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Пожилые люди консервируют огурцы и помидоры, но, к сожалению, в пожилом возрасте у многих развивается гипертония и избыточный натрий, естественно, будет провоцировать повышение давления. Поэтому соленые, маринованные продукты – с осторожностью.

Также врач советует ограничить потребление сахара, поскольку с возрастом у многих начинает страдать поджелудочная железа, появляется инсулинорезистентность, или диабет.

Повышать уровень глюкозы в крови может и алкоголь. Поэтому употреблять его после 60 лет нужно с большей осторожностью, говорит Соломатина. Кроме того, с возрастом печень уже работает не так хорошо и повреждающее действие алкогольных напитков будет сильнее сказываться на здоровье.





Елена Соломатина врач-диетолог К 60 годам в организме накоплено много различных мутаций и продукты, которые богаты канцерогенами, различными консервантами, красителями, могут стать последней каплей и запустить неконтролируемый опухолевый процесс.

"Не нужно никаких жареных продуктов, никаких фритюров. Только щадящая обработка, отваривание, тушение либо запекание", – заключила диетолог.

Ранее в Минздраве рассказали, какая диета способна продлевать жизнь. Отмечается, что рацион человека должен быть сбалансированным. Необходимо, чтобы в нем ежедневно присутствовали овощи и фрукты, причем не менее 400–600 граммов. Кроме того, на увеличение продолжительности жизни положительно влияет средиземноморская диета.

