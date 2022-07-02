"Раскрывая тайны звезд": памяти Александры Яковлевой

В мае 1980 года на экраны вышел фильм Александра Митты "Экипаж". Советские зрители испытали настоящее потрясение: ничего подобного в отечественном кинематографе прежде не было. Это был первый советский фильм-катастрофа, первая в СССР эротическая сцена.

В актрису-дебютантку, сыгравшую главную роль, в одночасье влюбились миллионы зрителей. 2-е июля для любимой актрисы должно было стать особенным, ведь сегодня исполняется 65 лет со дня ее рождения. Однако три месяца назад Александра Яковлева ушла из жизни.

