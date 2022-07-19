"Ночная смена": низкий рейтинг сериала "Обитель зла"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

На этот раз ведущие рассказали о рейтингах сериала "Обитель зла", юбилее Вина Дизеля и последних разработках японцев – шкафе для сна. Подробности – в программе телеканала Москва 24.



