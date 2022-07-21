Россиянам предложили проголосовать за лучшие работы премии "Здравомыслие"

Фото: пресс-служба премии "Здравомыслие"

Россияне могут проголосовать за лучшую работу литературной премии о медицине и здоровье "Здравомыслие". Выбрать лучшую книгу о здоровье и здоровом образе жизни, медицине и ее открытиях, врачах и их пациентах можно на сайте премии с 19 июля по 19 сентября.

В 2022 году конкурс организовали в четвертый раз. Главной целью премии остается содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения, министерство науки и высшего образования РФ, компания "Технологии Доверия" и телеканал "Доктор".

Для участия в премии в 2022 году подали более 230 заявок. В состав совета премии вошли представители медицинского сообщества, СМИ и издательств. Перед допуском работ к народному голосованию эксперты оценили материалы участников на соответствие критериям и задачам премии.

По итогам голосования выберут по одной работе в 3 номинациях: "Рецепт здоровья", "Шаг вперед" и "Эскулап". Для экспертов и блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, организаторы учредили номинацию "Лучшая идея книги". Ее победителя выберут в финале. Автор лучшей работы получит возможность выпустить материал при поддержке издательства "БОМБОРА".

С 20 сентября по 10 октября жюри, в состав которого вошли журналисты, представители профессионального медицинского сообщества и общественные деятели, определят победителей премии "Здравомыслие" в 2022 году.

Ранее начался прием заявок на третью Московскую Арт Премию. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в "Зарядье". Заявки будут принимать до 31 августа. Лучших участников выберут в 5 номинациях.

