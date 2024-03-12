Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" пройдет во Дворце "Мегаспорт" 13 марта. В представлении примут участие юные спортсмены и победители командного турнира "Битва школ", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональную общественную организацию "Федерация фигурного катания на коньках города Москвы".

"Зрители увидят уникальные программы талантливых фигуристов олимпийского резерва ЦСКА, отделений "Хрустальный" и "Легенда" Московской академии фигурного катания, клубов фигурного катания "Академия "Ангелы Плющенко", "Армия фигурного катания", "Снегирь-арена", – отмечается в сообщении.

Столичные балеты на льду "Алеко", АМАС, "Конек-Горбунок", "Айс-Кристалл", "Айс-лайн" и команда по синхронному катанию "Созвездие" выйдут перед зрителями с театрализованными программами.

Также в шоу примут участие кадеты Московского кадетского корпуса и воспитанницы пансиона Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что более 27 тысяч человек посетили бесплатный каток на главной площади Северного речного вокзала. Каток работал всю зиму. Там можно было не только покататься, но и принять участие в различных мероприятиях.

В частности, можно было потренироваться под присмотром профессионалов, посмотреть ледовые шоу с олимпийскими чемпионами, покататься со звездами кино и телевидения, а также послушать выступления артистов проекта "Музыка в метро".

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