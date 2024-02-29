Более 27 тыс человек посетили бесплатный каток на площади Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 27 тысяч человек посетили бесплатный каток на главной площади Северного речного вокзала, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве напомнили, что каток работал всю зиму. Там можно было не только покататься, но и принять участие в различных мероприятиях.

В частности, можно было потренироваться под присмотром профессионалов, посмотреть ледовые шоу с олимпийскими чемпионами, покататься со звездами кино и телевидения, а также послушать выступления артистов проекта "Музыка в метро".

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Северный речной вокзал снова подтвердил статус одного из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы. Он подчеркнул, что территорию вокзала и прилегающий парк развивают по поручению Сергея Собянина.

"Уже вторую зиму центром притяжения на главной площади Северного речного вокзала стал бесплатный каток, где каждые выходные проводились тренировки, мастер-классы, концерты, ледовые шоу", – сказал заммэра.

Ранее лыжная трасса появилась в акватории канала имени Москвы напротив Северного речного вокзала. Она состоит из трех кругов протяженностью один, два и четыре километра, что позволяет выбирать для тренировок участки нужной дистанции и комбинировать отрезки. Посетители могут приходить со своим снаряжением или взять ботинки, лыжи и палки бесплатно в пункте проката.

Кроме того, по выходным всех желающих ждут на бесплатных занятиях, которые проводит тренер – преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре. По субботам они проходят с 12:00 до 13:00, а также с 15:00 до 16:00, по воскресеньям – с 12:00 до 13:00.

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