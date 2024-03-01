"Сити": пять весенних концертов в столице

Команда "Сити" поделилась списком из пяти концертов, которые подготовили к первым мартовским выходным. Так, можно сходить в Доме Музыки на шоу Celtica – зрители смогут насладиться заводными ритмами рилов и джиг в исполнении скрипки, флейты, гитары и традиционного ирландского бубна. Еще в Доме Музыки подготовили концерт Imperialis Orchestra – там прозвучат хиты итальянских звезд в авторской аранжировке.

Также можно послушать концерт HighTime Orchestra в оранжерее ВДНХ – коллектив исполнит музыку композитора Людовико Эйнауди. Кроме того, в выходные можно попасть на зонг-оперу "Тодд" в клубе "1930" и концерт классической музыки в консерватории.

Подробнее – в программе "Сити".