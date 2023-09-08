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08 сентября, 11:45

Культура

"Юмор на все времена": Аркадий Хайт

"Юмор на все времена": Аркадий Хайт

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Ведущий Аркадий Инин в программе "Юмор на все времена" рассказывает о комедийных артистах, которых любили и продолжают любить миллионы людей. В этом выпуске герой отличается от многих, о ком ведущий рассказывал ранее. Это человек, без которого не состоялись бы многие российские артисты эстрады, без него бы совершенно точно не появились культовые мультфильмы "Ну, погоди!" и "Кот Леопольд".

Кому из артистов эстрады Хайт писал монологи, и почему сам оставался в тени? Где встретил своего соавтора Александра Курляндского, и почему решил уехать из Советского Союза? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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