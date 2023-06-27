"Тайны нашей эстрады": история одной дружбы

Когда они встретились, композитору перевалило за сорок, а певцу едва исполнилось двадцать. Один из Армении, другой из Азербайджана. Третьим в их творческом союзе стал опальный тридцатилетний поэт польских кровей.

Казалось, у них не могло быть ничего общего. Так что же заставило их написать лучшие шлягеры советской эстрады? Как встретились композитор Арно Бабаджанян и певец Муслим Магомаев? Кому не угодил поэт Роберт Рождественский? И что вознесло всех троих на вершину эстрадной славы? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".