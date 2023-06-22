"Мой район. Навигатор": киностудия имени Горького перейдет в собственность города Москвы

Киностудия имени Горького перейдет в собственность города Москвы. С такой инициативной выступил мэр Сергей Собянин. Владимир Путин ее поддержал и подписал соответствующий указ.

Студия имени Горького – одна из старейших в России, она основана еще в 1915 году. Именно там был снят первый звуковой фильм "Путевка в жизнь", первый музыкальный "Гармонь" и первый цветной "Груня Корнакова". Именно киностудия имени Горького выпустила самый популярный за всю историю отечественного кино сериал "Семнадцать мгновений весны" и самый кассовый за всю историю советского, постсоветского и российского кинематографа фильм "Пираты ХХ века".

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