Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 05:17

Шоу-бизнес

Концерт Бориса Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков (Борис Гребенщиков признан в России иноагентом)

Концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) в Дубае был отменен в связи с состоянием здоровья артиста. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY.

Уточняется, что деньги за купленные билеты будут возвращены зрителям в течение нескольких рабочих дней. Информацию о дате нового концерта в Дубае пообещали опубликовать позже.

Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) призналась, что вынуждена временно уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Артистка подчеркнула, что хочет быть честной со своими поклонниками.

До этого концерт певицы Веры Брежневой в Бишкеке был отменен по техническим причинам. Киргизский билетный оператор подчеркнул, что не организовывал мероприятие, а только продавал билеты на него.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика