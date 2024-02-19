Концерты рок-группы "Би-2" отменили в турецком Кемере

Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в России иноагентом)

Концерты российской рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом), которые были запланированы на 24–28 апреля в турецком городе Кемер, отменили. Об этом сообщил Бортник в своем аккаунте Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Концерт в Кемере отменен", – говорится в публикации без уточнения причины.

Ранее также не состоялся запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае. Музыканты обещали зрителям вернуть деньги в ближайшее время. Кроме того, исполнители заверили, что это не скажется на гастрольном графике.

До этого участников коллектива задержали на Пхукете после незаконного проведения концертов. Каждого музыканта обязали выплатить штраф в размере 84 долларов.

Позже СМИ писали, что все члены группы были депортированы в Израиль.

Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России