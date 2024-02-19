19 февраля, 16:47Шоу-бизнес
Концерты рок-группы "Би-2" отменили в турецком Кемере
Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в России иноагентом)
Концерты российской рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом), которые были запланированы на 24–28 апреля в турецком городе Кемер, отменили. Об этом сообщил Бортник в своем аккаунте Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Концерт в Кемере отменен", – говорится в публикации без уточнения причины.
Ранее также не состоялся запланированный на 17 февраля концерт группы в Дубае. Музыканты обещали зрителям вернуть деньги в ближайшее время. Кроме того, исполнители заверили, что это не скажется на гастрольном графике.
До этого участников коллектива задержали на Пхукете после незаконного проведения концертов. Каждого музыканта обязали выплатить штраф в размере 84 долларов.
Позже СМИ писали, что все члены группы были депортированы в Израиль.
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