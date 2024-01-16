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16 января, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": шутки и афоризмы Рины Зеленой в жизни и кино

"Звезды советского экрана": шутки и афоризмы Рины Зеленой в жизни и кино

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"Пустите меня сниматься в кино!" – таким был заголовок из первого номера журнала "Советский экран" за 1980 год. А с фотографий разворота на читателей смотрела Рина Зеленая: Ариша из "Подкидыша", гримерша из "Весны", миссис Хадсон из многосерийного фильма о Шерлоке Холмса.

Рину Зеленую любили все. Но мало кто знал, что легендарные кино-образы она выдумала сама, превратив свое врожденное чувство юмора в великое искусство.

Какая история из жизни Рины Зеленой стала эпизодом в комедии "Цирк"? Зачем актриса заставляла своего мужа надевать на голову кастрюлю? И как Зеленая стала родоначальницей женского стендапа? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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