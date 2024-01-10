Посещаемость музеев на ВДНХ выросла на 25% за 2023 год

Посещаемость музеев на ВДНХ выросла на четверть за 2023 год. Экспозиции ВДНХ посетили свыше 2,5 миллионов жителей и гостей столицы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

После открытия павильона "Атом" на ВДНХ разместились 25 экспозиционных пространств. Больше всего гостей привлек центр "Космонавтика и авиация". Еще в тройку лидеров вошли павильон "Макет Москвы" и Музей городского хозяйства Москвы.

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