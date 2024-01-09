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09 января, 22:45

Город

Еще 220 памятников архитектуры привели в порядок в Москве в 2023 году

Еще 220 памятников архитектуры привели в порядок в Москве в 2023 году

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В Москве в прошлом году привели в порядок еще 220 памятников архитектуры. Сергей Собянин рассказал о том, как в столице реализуют нацпроект "Культура".

Среди наиболее известных восстановленных объектов – Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон № 66 на ВДНХ, а также памятник покорителям космоса. Также первоначальный облик вернули фасадам Нового собора и древним башням Донского монастыря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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