Еще 220 памятников архитектуры привели в порядок в Москве в 2023 году

В Москве в прошлом году привели в порядок еще 220 памятников архитектуры. Сергей Собянин рассказал о том, как в столице реализуют нацпроект "Культура".

Среди наиболее известных восстановленных объектов – Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, исторический павильон № 66 на ВДНХ, а также памятник покорителям космоса. Также первоначальный облик вернули фасадам Нового собора и древним башням Донского монастыря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.