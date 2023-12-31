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31 декабря 2023, 21:30

Безопасность

Более 440 экипажей Росгвардии вышли на патрулирование в Москве в период праздников

Более 440 экипажей Росгвардии вышли на патрулирование в Москве в период праздников

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Более 440 экипажей Росгвардии вышли на патрулирование в Москве в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства.

За несколько часов до Нового года столичные подразделения, которые будут следить за общественным порядком в новогоднюю ночь, посетил генерал-лейтенант Алексей Воробьев. От имени генерала армии Виктора Золотова он поздравил военнослужащих с предстоящими праздниками и вручил подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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