Более 150 газовиков будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 150 газовиков и около 60 единиц техники будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте "Мосгаза".

Отмечается, что диспетчеры и сотрудники аварийной службы, инженерно-технический состав обеспечат бесперебойную подачу газа жителям и оперативно будут реагировать в случае необходимости. Так, в диспетчерскую в режиме реального времени поступают сведения о состоянии газовой инфраструктуры города и специалисты координируют работу бригад, которые выезжают на вызовы, указано в сообщении.

Как рассказала начальник смены Татьяна Козлитина, москвичи пользуются газом чаще всего в новогодние праздники, поскольку готовят праздничные блюда и кипятят воду. По ее словам, в это время все должно быть безопасно и уютно, чтобы не разрушить семейную атмосферу.

Ранее москвичам напомнили правила пользования газовыми плитами в период новогодних каникул. Специалисты "Мосгаза" предупредили, что газовое оборудование нельзя использовать для обогрева квартиры или сушки белья. Кроме того, они рассказали, что при обнаружении поломок нужно обращаться к газовикам, также нельзя самостоятельно мыть газовый шланг-подводку и двигать плиту.

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