Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в новогодние праздники

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Жителям столицы напомнили несколько правил по эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба АО "Мосгаз".

Так, сперва предупреждают, что газовую плиту нельзя использовать для обогрева квартиры или сушки белья. Кроме того, применение газового водонагревателя и установка бытовых вентиляторов в жилой комнате также запрещается.

Уточняется, что около 129 тысяч москвичей используют газовые проточные водонагреватели, а более 60 тысяч человек –

газовые котлы. В связи с этим жителям столицы напомнили, что перед использованием данного оборудования нужно обеспечить притоком воздуха помещения, где находятся приборы.

"Проверяйте наличие тяги в дымоходном канале на всех этапах использования. Без этого использовать газовое оборудование запрещено", – сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что помещения необходимо проветривать не менее 10–15 минут. При этом если конфорка горит оранжевым цветом, тогда нужно обратить внимание на увлажнитель, который влияет на состав воздуха.

В Мосгазе предупредили, что в случае обнаружения неполадок с газовой плитой или водонагревателем, лучше обратиться к специалистам, которые отремонтируют оборудованием. В праздничные дни сотрудники Мосгаза дежурят с 3 по 6 января.

"В Москве существует норма, обязывающая использование газового оборудования, оснащенного устройствами, которые автоматически отключают подачу газа к горелке, чтобы не допустить опасного скопления несгоревшего газа", – заявили в пресс-службе.

Более того, в ведомстве сообщили, что мыть газовую плиту нужно не ранее, чем через час после готовки, чтобы она остыла. Однако уточняется, что вода и моющее средство не должны попадать внутрь дверцы духовки. В связи с этим рекомендуется использовать отжатую губку и не прибегать к абразивным чистящим средствам.

"Рассекатели можно снять, протереть и высушить, а их посадочное место протереть сухой тряпкой. Без специалистов лучше не мыть газовый шланг-подводку и не двигать плиту", – заключили в Мосгазе.

Ранее сообщалось, что около 1,4 миллиона газовых плит проверили в столице с января 2023 года. Указано, что свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Ответственность за содержание и замену плиты несет собственник или наниматель квартиры.



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