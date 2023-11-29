Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Газовому хозяйству столицы исполнилось 158 лет. Сергей Собянин рассказал о работе специалистов данной отрасли в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил профессионализм и слаженные действия газовиков, благодаря которым квартиры москвичей обеспечены теплом и светом, а столичные предприятия могут осуществлять бесперебойную деятельность.

"Чтобы газовая инфраструктура оставалась надежной и безопасной, за последние годы реконструировали 1,5 тысячи километров сетей, внедрили цифровую модель управления газораспределительным комплексом и создали собственное производство газового оборудования", – говорится в публикации мэра.

Собянин также обратил внимание, что в настоящее время в ТиНАО занимаются созданием современной системы газоснабжения.

Кроме того, по словам мэра, московские специалисты также помогают в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонте жилья и социальных учреждений в ДНР и ЛНР.

Градоначальник поблагодарил сотрудников Мосгаза и ветеранов газового хозяйства за добросовестный труд.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице в этом году отремонтировали более трех тысяч трансформаторных и распределительных подстанций.

По его словам, это позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. Ремонт включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных.



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