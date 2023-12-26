Власти передали 20 электромобилей "Москвич 3е" столичному управлению МЧС РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Правительство Москвы передало столичному управлению МЧС России 20 электромобилей "Москвич 3е", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что городские кроссоверы с электрическим двигателем помогут спасателям в выполнении ежедневных обязанностей и повысят эффективность их работы.

"Надежность и доступность обслуживания стали главными факторами при выборе этих авто", – сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Автомобили "Москвич" постепенно становятся неотъемлемой частью транспортной системы многих городов России. Машины уже используют ЦОДД, АМПП, Московский метрополитен, ФСИН, Росгвардия, МВД РФ и другие ведомства.

Ликсутов напомнил, что в мае прошлого года Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич", и спустя всего полгода конвейер предприятия возобновил работу.

Ранее мэр сообщил, что парк ЦОДД пополнился 50 электрическими кроссоверами "Москвич 3е". Он напомнил, что ЦОДД круглосуточно патрулирует столичные улицы. Поэтому переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума.

До этого стало известно, что автозавод "Москвич" включен в спецконтракт своего технологического партнера ПАО "Камаз". Это позволит машинам бренда войти в программы льготного автокредитования и лизинга.

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"