Более 8 тысяч человек обеспечат безопасность в Москве в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Общественный порядок в новогоднюю ночь в столице будут охранять более 4,2 тысячи правоохранителей и около 3,8 тысячи офицеров Росгвардии. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 по 8 января 2024 года каждый день на страже правопорядка будет находится наряд, состоящий из 1,4 тысячи человек. При этом 6 и 7 января 2024 года собираются выйти на службу примерно 14,2 тысячи человек, среди который более 9,4 тысячи полицейских и около 2,5 тысячи сотрудников Росгвардии.

Также офицерам Росгвардии и полицейским помогут в охране общественного порядка примерно 2,3 тысячи народных дружинников.

"Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет жителей и гостей столицы с Новым годом и Рождеством!" – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и просить знакомых жертв "одолжить" ненадолго деньги. По словам экспертов, злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничной суете люди теряют бдительность.



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