Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 07:45

Общество

Столичная ГИБДД проведет цикл занятий "Зимние каникулы" до 22 декабря

Столичная ГИБДД проведет цикл занятий "Зимние каникулы" до 22 декабря

Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Сотрудники МЧС провели беседы о безопасности в столичных школах

Спасатели и пожарные провели более 650 занятий для детей в Москве

"Безопасный город": в Москве стартовала профилактическая акция ГИБДД "Зимние каникулы"

"Безопасный город": москвичам рассказали о жизни осужденных в исправительном учреждении

"Безопасный город": правоохранителя приговорили к 3,5 года колонии

"Безопасный город": вместо новых смартфонов москвичи получили мыло и набор инструментов

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года

"Деньги 24": москвичи потратили на онлайн-шопинг почти триллион рублей

Столичная ГИБДД перед новогодними праздниками проводит профилактическое мероприятие "Зимние каникулы". Оно продлится до 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автоинспекторы обсудят вопросы детской безопасности на родительских собраниях и педсоветах в школах. Еще они проведут акции с участием активистов "Родительского патруля" и представителей общественных организаций. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика