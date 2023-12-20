Столичная ГИБДД проведет цикл занятий "Зимние каникулы" до 22 декабря

Столичная ГИБДД перед новогодними праздниками проводит профилактическое мероприятие "Зимние каникулы". Оно продлится до 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автоинспекторы обсудят вопросы детской безопасности на родительских собраниях и педсоветах в школах. Еще они проведут акции с участием активистов "Родительского патруля" и представителей общественных организаций. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.