Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 12:00

Культура

Худрук МСХТ Владимир Стеклов рассказал, какие спектакли театр покажет в Китае

Худрук МСХТ Владимир Стеклов рассказал, какие спектакли театр покажет в Китае

"Звезды советского экрана": Евгений Урбанский

Выставка "Тайны соборов эпохи Ивана Грозного" открылась в музее архитектуры

Оперу "Хованщина" покажут на исторической сцене Большого театра

Выставка "Олег Янковский. Во сне и наяву" будет работать на ВДНХ до 24 июня

Онлайн-кинотеатры стали набирать популярность у москвичей

"Интервью": гендиректор киностудии имени Горького – о будущем российской анимации

"Деньги 24": отечественные видеосервисы увеличили свою аудиторию в РФ

Гендиректор киностудии имени Горького рассказала об отборе мультпроектов

"Сити": пять весенних концертов в столице

Московский современный художественный театр подписал двухлетний контракт на гастроли в Китае. По словам художественного руководителя Владимира Стеклова, в Поднебесной будут показывать спектакли "Преступление и наказание" Достоевского, "Женитьбу Бальзаминова" Островского и "Анну Каренину" Толстого.

Также Стеклов отметил, что в своей работе он уделяет особое внимание визуальной составляющей постановок и адаптации драматургических произведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика