Худрук МСХТ Владимир Стеклов рассказал, какие спектакли театр покажет в Китае

Московский современный художественный театр подписал двухлетний контракт на гастроли в Китае. По словам художественного руководителя Владимира Стеклова, в Поднебесной будут показывать спектакли "Преступление и наказание" Достоевского, "Женитьбу Бальзаминова" Островского и "Анну Каренину" Толстого.

Также Стеклов отметил, что в своей работе он уделяет особое внимание визуальной составляющей постановок и адаптации драматургических произведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.