Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время вечером во вторник, 12 марта. В подборку мероприятий включили две выставки концерт и кинопоказ.

Так, в галерее ARTSTORY проходит выставка, посвященная 90-летию Михаила Жванецкого. В Еврейском музее открылась выставка "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие". Тем временем в концертном зале имени Архиповой состоится концерт "Скрипка Паганини при свечах", а в кинотеатрах можно будет посмотреть мелодраму "Адам и Ева" с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.