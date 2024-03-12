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12 марта, 08:30

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

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Москвичам рассказали, как провести свободное время вечером во вторник, 12 марта. В подборку мероприятий включили две выставки концерт и кинопоказ.

Так, в галерее ARTSTORY проходит выставка, посвященная 90-летию Михаила Жванецкого. В Еврейском музее открылась выставка "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие". Тем временем в концертном зале имени Архиповой состоится концерт "Скрипка Паганини при свечах", а в кинотеатрах можно будет посмотреть мелодраму "Адам и Ева" с Полиной Максимовой и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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