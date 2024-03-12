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12 марта, 15:00

Культура

В киностудии имени Горького заявили об отмене отечественной мультипликации на Западе

В киностудии имени Горького заявили об отмене отечественной мультипликации на Западе

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Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева рассказала о культуре отмены российской мультипликации на западных рынках. Так, по ее словам, несколько проектов перестали показывать уже после покупки.

При этом наметились и позитивные тенденции. Например, мультфильмы "Носки для звезды" Ольги Титовой и "One Love" Вали Яковлевой получили призы престижных европейских фестивалей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравидеоРоман Карлов
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