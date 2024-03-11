"Это Москва. Туризм": где в столице можно погрузиться в историю кино и мультфильмов

Какие только фильмы не снимали в столице – "Москва слезам не верит", "Покровские ворота" и многие другие. В каждом из них столица становилась не только декорацией, но и полноценным действующим лицом

Команда программы "Это Москва.Туризм" расскажут, где в столице можно погрузиться в историю кино и мультфильмов. Так, можно сходить в музей кино или в "Союзмультпарк", которые расположены на ВДНХ.

Подробнее об экспозициях – в программе "Это Москва. Туризм".