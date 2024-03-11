Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 13:35

Туризм

"Это Москва. Туризм": где в столице можно погрузиться в историю кино и мультфильмов

"Это Москва. Туризм": где в столице можно погрузиться в историю кино и мультфильмов

В необычных московских отелях рассказали об особенностях сервиса и ценах

В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году

Почти все номера в отелях Подмосковья забронированы

Президент России поручил сделать отдых на юге России доступнее

Почти все номера в подмосковных отелях забронированы

Количество бронирований подмосковных отелей и коттеджей резко выросло в преддверии 8 марта

"Это Москва. Туризм": музеи-квартиры известных женщин

Новости мира: экоактивистки попытались сорвать концерт в филармонии в Польше

Новости часа: 400 тысяч автомобилей проезжают по МСД каждый день

Какие только фильмы не снимали в столице – "Москва слезам не верит", "Покровские ворота" и многие другие. В каждом из них столица становилась не только декорацией, но и полноценным действующим лицом

Команда программы "Это Москва.Туризм" расскажут, где в столице можно погрузиться в историю кино и мультфильмов. Так, можно сходить в музей кино или в "Союзмультпарк", которые расположены на ВДНХ.

Подробнее об экспозициях – в программе "Это Москва. Туризм".

Читайте также
Программа: Это Москва
туризмгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика