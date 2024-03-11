Горожанам рассказали, как Московская цифровая киноплатформа помогает организовать съемки

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Московская цифровая киноплатформа станет единой точкой доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для кинопроизводства в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пилотном режиме платформа начала работу в сентябре прошлого года. За первые месяцы ее работы число заявок на съемки в городе увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"За это время сервис принял уже свыше двух тысяч обращений, его посетили около 20 тысяч пользователей. На сегодняшний день Московская цифровая киноплатформа не имеет аналогов в мире", – отметил он.

При помощи этого сервиса кинопроизводители могут беспрепятственно арендовать павильоны и студии, оборудование и реквизит, организовать съемки и многое другое. Они также могут получить доступ ко всем образовательным учреждениям в сфере кино в столице.

Использование платформы помогает изменить подход к согласованию съемок на территории Москвы. Так, аренда павильона или площадки теперь стала такой же простой, как бронирование номера в гостинице.

Отмечается, что более половины заявок связано с бронированием мест для съемок в городе. На сегодняшний день на платформе можно выбрать 383 места для съемок – исторические улицы, парки, музеи, особняки, спортивные объекты – и их перечень регулярно пополняется.

Ранее сообщалось, что музей Киностудии имени Максима Горького начнет полноценную работу в историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна в 2024 году. Площадь музея студии займет почти тысячу квадратных метров. Там будет работать постоянная экспозиция и временные выставки.

До этого Сергей Собянин рассказал о создании уникального кинопарка "Москино", который находится в Красной Пахре, расположившись на территории в 1 113 гектаров. Там планируют разместить 64 объекта – натурные съемочные площадки и павильоны.