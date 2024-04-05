Суд оштрафовал москвича за перевозку дикого львенка в машине каршеринга

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Судья судебного участка № 191 столичного района Фили-Давыдково оштрафовал москвича, который возил в машине каршеринга дикого львенка, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, Эмиль Панахов перевозил зверя, не имея документов, доказывающих владение редким исчезающим животным.

Мужчину признали виновным в причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение.

Панахова оштрафовали на четыре тысячи рублей. Львенка при этом конфисковали, после чего передали в Центр реабилитации диких животных.

Ранее в селе Козино в Подмосковье на крыше одного из домов местные жители обнаружили львицу.

До этого жители Московской области сообщили, что встретили в своем дворе рысь. По словам очевидцев, хищное животное было замечено в ЖК "Город набережных" в Химках.