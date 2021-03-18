Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:25

Хозяин бегавшей по улицам Нижневартовска медведицы купил ее для рекламы гостиницы

регионы происшествия животные

Фото: пресс-служба УМВД Росси по ХМАО-Югре

Медведица, 17 марта сбежавшая из вольера в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) и гонявшаяся по улицам за прохожими, принадлежит владельцу гостиницы "Европа". Всего он купил двух животных, чтобы рекламировать отель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина купил молодую медведицу и ее маму в цирке-шапито. Они должны были завлекать посетителей в его гостиницу. Сейчас ему безразлична дальнейшая судьба животных, поэтому идет поиск тех, кто готов будет их забрать", – сказал собеседник агентства.

Пока звери находятся у хозяина в своем вольере.

Мужчина отметил, что не знает, как медведице удалось сбежать. При этом другой медведь, несмотря на открытую клетку, остался в вольере.

В пресс-службе администрации Нижневартовска рассказали, что уже подыскали животным новых владельцев. Они смогут обеспечить правильные условия содержания медведиц.

Ранее сообщалось о массовой гибели пеликанов в Дагестане. Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать