Хозяин бегавшей по улицам Нижневартовска медведицы купил ее для рекламы гостиницы

Фото: пресс-служба УМВД Росси по ХМАО-Югре

Медведица, 17 марта сбежавшая из вольера в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) и гонявшаяся по улицам за прохожими, принадлежит владельцу гостиницы "Европа". Всего он купил двух животных, чтобы рекламировать отель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мужчина купил молодую медведицу и ее маму в цирке-шапито. Они должны были завлекать посетителей в его гостиницу. Сейчас ему безразлична дальнейшая судьба животных, поэтому идет поиск тех, кто готов будет их забрать", – сказал собеседник агентства.

Пока звери находятся у хозяина в своем вольере.

Мужчина отметил, что не знает, как медведице удалось сбежать. При этом другой медведь, несмотря на открытую клетку, остался в вольере.

В пресс-службе администрации Нижневартовска рассказали, что уже подыскали животным новых владельцев. Они смогут обеспечить правильные условия содержания медведиц.

Ранее сообщалось о массовой гибели пеликанов в Дагестане. Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.