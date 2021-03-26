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14:45

Львицу заметили на крыше дома в Подмосковье

животные регионы

Жители села Козино заметили львицу на крыше дома

На крыше одного из домов в Московской области местные жители обнаружили львицу. Видео с сидящей на крыше здания хищницей появилось в Сети.

Пользователи отметили, что инцидент произошел в селе Козино.

Источник в оперативных службах рассказал РИА Новости, что животное проживало в питомнике.

"По данному адресу находится питомник, львица из него не сбегала. Полиция прибыла на место, правонарушений не выявлено", – поделился источник.

Ранее жители Московской области сообщили, что встретили в своем дворе рысь. По словам очевидцев, хищное животное было замечено в ЖК "Город набережных" в Химках.

В чате местных жителей писали, что рысь могла выпасть с пятого этажа и пострадать. В скором времени на место прибыли специалисты, давшие животному снотворное. Его увезли и теперь ждут, когда объявится владелец. Некоторые предположили, что зверь сбежал из частного сектора.

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