Пожар в нежилом здании на севере Москвы локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в расселенном доме горит мусор. На месте задействованы 57 специалистов и 15 единиц техники.

Огонь вспыхнул в нежилом здании в 1-м Балтийском переулке, доме 6/21, корпусе 1, днем 19 февраля. Спасатели установили, что возгорание произошло на шестом этаже и чердаке. Информация о пострадавших не поступала.

До этого женщина 1981 года рождения погибла при пожаре в квартире жилого дома в проезде Карамзина в Москве. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Квартира загорелась в многоэтажном доме в Северном Чертанове