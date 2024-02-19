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19 февраля, 15:59

Происшествия

Пожар в нежилом здании на севере Москвы локализовали

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в нежилом здании на севере Москвы локализовали на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в расселенном доме горит мусор. На месте задействованы 57 специалистов и 15 единиц техники.

Огонь вспыхнул в нежилом здании в 1-м Балтийском переулке, доме 6/21, корпусе 1, днем 19 февраля. Спасатели установили, что возгорание произошло на шестом этаже и чердаке. Информация о пострадавших не поступала.

До этого женщина 1981 года рождения погибла при пожаре в квартире жилого дома в проезде Карамзина в Москве. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Квартира загорелась в многоэтажном доме в Северном Чертанове

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