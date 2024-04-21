21 апреля, 23:31Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Санкт-Петербурге
Фото: МЧС России
Пожар произошел на станции техобслуживания в Санкт-Петербурге. Главное управление МЧС по городу рассказало о случившемся в телеграм-канале.
В борьбе с огнем на Митрофаньевском шоссе задействовали 50 спасателей и 10 единиц специальной техники.
"В ангаре размером 10 на 25 метров происходило горение на площади 170 квадратных метров. В 23:01 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали", – говорится в публикации.
Ранее пожар произошел на территории торговых павильонов в Астрахани. Изначально огонь охватил 600 квадратных метров, а затем площадь возгорания увеличилась до 1 200 квадратных метров.
К тушению привлекли 90 спасателей и 21 единицу техники. В результате пожара никто не пострадал. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
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