Станция техобслуживания загорелась в Санкт-Петербурге

Фото: МЧС России

Пожар произошел на станции техобслуживания в Санкт-Петербурге. Главное управление МЧС по городу рассказало о случившемся в телеграм-канале.

В борьбе с огнем на Митрофаньевском шоссе задействовали 50 спасателей и 10 единиц специальной техники.

"В ангаре размером 10 на 25 метров происходило горение на площади 170 квадратных метров. В 23:01 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали", – говорится в публикации.

Ранее пожар произошел на территории торговых павильонов в Астрахани. Изначально огонь охватил 600 квадратных метров, а затем площадь возгорания увеличилась до 1 200 квадратных метров.

К тушению привлекли 90 спасателей и 21 единицу техники. В результате пожара никто не пострадал. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

