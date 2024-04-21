Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани

Фото: МЧС России

Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на территории торговых павильонов в Астрахани. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", – отмечается в публикации ведомства.

Ранее стало известно о возгорании на вещевом рынке. Изначально площадь пожара составляла 600 "квадратов". Затем огонь распространился на 1 200 "квадратов". В результате пожара никто не пострадал. В тушении участвовали 90 спасателей и 21 единица техники.

