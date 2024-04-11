Один человек погиб при пожаре на складе в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб в результате пожара на складе в Ижевске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Тело погибшего обнаружили при разборе завалов. Кроме того, еще два человека обратились за медицинской помощью.

На данный момент огнеборцам уже удалось полностью ликвидировать пожар на складе.

О возгорании в Ижевске стало известно в ночь на 11 апреля. Пожар вспыхнул в здании по производству пакетов, площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек. Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания. Всего на месте было задействовано более 80 сотрудников МЧС и 27 единиц техники.