Экс-супруг Чекалиной совершал преступления в составе организованной группы

Бывший супруг блогера Лерчек действовал в составе организованной группы, часть ее членов еще не установлены. Об этом на суде заявил следователь. По его словам, Артем Чекалин может скрыться или постараться уничтожить улики, поэтому следствие настаивает на домашнем аресте пары.

Чекалиных, а также их бизнес партнера Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. По данным следствия, деньги от марафонов поступали в иностранные банки. При этом в органы валютного контроля подавались недостоверные сведения о переводах.

Прокурор заявил, Чекалину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Срок расследования продлен до 26 ноября.

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