Адвокат блогера Лерчек раскрыла детали дела о выводе денег за марафоны в Дубай

Блогеры Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов по новому уголовному делу о нелегальном выводе денег за рубеж. Ранее бывшие супруги обвинялись в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей, однако погасили весь долг. Что известно о новом деле против блогеров, расскажет Москва 24.

"Кричала, плакала, падала на пол"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

МВД возбудило уголовное дело против бывших супругов Артема и Валерии Чекалиной (известна в Сети как блогер Лерчек): речь идет о проведении валютных операций через зарубежные счета с помощью подложных документов.



Ирина Волк официальный представитель МВД РФ По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт – фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

По данным СМИ, через банк в Дубае было переведено более 251 миллиона рублей. Кроме того, в деле фигурирует соучредитель фирмы Артема Чекалина по продаже косметики Роман Вишняк, который мог помогать в выводе денег за рубеж.

На допрос Артема Чекалина доставили 2 октября: источники телеграм-канала SHOT утверждают, что в отделе полиции ТиНАО он вместе с адвокатами провел более 15 часов. При этом примерно в 23:00 туда приехала сама Лерчек со своими юристами, рассказал собеседник RT, знакомый с ситуацией. По его словам, во время допроса она "наговорила лишнего".





источник, знакомый с ситуацией Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол.

Адвокат Артема Сергей Гуров сообщил, что дал подписку о неразглашении данных предварительного расследования. При этом он отметил: у его клиента "боевое настроение".

"Он боец, молодец, мы настроены на победу. В массы ничего не передавал, кроме: "Платите налоги, живите честно", – рассказал Гуров.

В то же время юрист Екатерина Гордон, которая защищает Валерию Чекалину, рассказала телеканалу "Звезда", что о новом уголовном деле Лерчек изначально никто не сообщал, однако в ее доме уже провели обыски. Позднее Гордон пояснила в своих соцсетях, что блогер якобы ничего не знала про вывод денег. По ее словам, если и были какие-то операции, то они проходили "за спиной" Чекалиной.

При этом доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что по новому делу блогерам может грозить до 10 лет тюрьмы. Кроме того, их могут оштрафовать на один миллион рублей. По словам эксперта, несмотря на развод супругов летом 2024 года, в данном случае ответственность наступает для каждого по отдельности и независимо от семейного статуса.

Второй заход

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Валерия и Артем Чекалины уже имели проблемы с законом из-за доходов от своего бизнеса. В марте 2023 года Следственный комитет возбудил на теперь уже бывших супругов уголовное дело о неуплате налогов на более чем 300 миллионов рублей.

Тогда было установлено, что Лерчек для продажи фитнес-марафонов использовала упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов, хотя ее заработок был гораздо больше. Чтобы это скрыть, она раздробила бизнес между супругом и родственниками, сказано в материалах дела.

Позднее СК завел на Чекалиных еще одно уголовное дело – на этот раз об отмывании денег в особо крупном размере. По данным ведомства, супруги в группе лиц по предварительному сговору легализовали более 130 миллионов рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары США. А чтобы создать видимость правомерности владения этими деньгами, совершили на них финансовые операции, сказано в материалах дела.

При этом в ноябре 2023-го Чекалины полностью погасили долги перед государством, отметил их адвокат Константин Третьяков.



(рублей. – Прим. ред.) , в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф.

Константин Третьяков адвокат Чекалиных по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов Всего по решению ФНС уплачено 500 миллионов, в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф.

После этого, в декабре 2023-го, СК прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, а 1 марта 2024-го – о легализации доходов. Однако после того, как эта история закончилась, Чекалина, воспитывающая с мужем троих детей, подала на развод, супруги начали делить многомиллиардное имущество. Официально брак Лерчек был расторгнут 10 июля.

"Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи", – написала тогда девушка в соцсетях.

При этом Артем Чекалин недолго пробыл в одиночестве: в середине августа в интернете появились фото, как он целуется с новой возлюбленной. Однако Лерчек на своей странице попросила не писать гадости про бывшего супруга и рассказала, что ни о чем не жалеет и чувствует себя счастливой и свободной.

