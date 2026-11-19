Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу вратаря сборной России Матвея Сафонова и постановил пересмотреть размер алиментов. Ранее футболиста обязали перечислять на содержание дочери четверть своего дохода. Подробности – в материале Москвы 24.

Добился пересмотра

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastysha_za_; motya_39

Вратарь сборной России и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов добился пересмотра дела об алиментах на 5-летнюю дочь Майю от экс-супруги Анастасии Казачек. По закону он обязан был выплачивать четверть дохода на одного ребенка, однако при его заработках речь могла идти о нескольких миллионах рублей ежемесячно. В связи с этим спортсмен просил установить фиксированную сумму – 300 тысяч рублей. Так дело оказалось в Конституционном суде, который постановил, что такой размер алиментов следует считать достаточным для содержания ребенка, ведь доходы свыше 200 тысяч государство уже относит к высоким.

Суд пояснил свое решение тем, что при наличии сверхвысоких доходов автоматический расчет алиментов приведет к размеру выплат, которые могут значительно превышать реальные потребности ребенка. Из-за этого может возникнуть риск, что денежные суммы будут использованы в том числе в интересах второго родителя, хотя алименты выделяются именно на обеспечение ребенка, а не для накопления капитала или содержания одного из родителей.

Адвокат Сергей Жорин пояснил Москве 24, что если сумма алиментов превышает реальные и разумные потребности ребенка, то суд может уменьшить долю или установить их размер в твердой денежной сумме.

Решение КС не значит, что фиксированная сумма в 300 тысяч будет единой для всех: каждое подобное дело будет рассматриваться индивидуально. Суд будет принимать во внимание аргументы обеих сторон: сколько стоит образование и лечение ребенка, наличие дополнительных расходов и т.д.

Политолог Глеб Кузнецов в своем телеграм-канале назвал решение КС "самым антиженским в истории российского правосудия", отметив, что оно не учитывает энергозатраты матери и другие ресурсы, в том числе временные, которые она тратит на воспитание детей, сведя все лишь к подсчету финансов.

"Российское право почти не знает содержания бывшей жены. Потерянная карьера, годы, привязанность к месту и к графику ребенка компенсировались ей только через алименты. Других денег у нее по закону нет", – отметил Кузнецов.

В свою очередь, телеведущая Юлия Барановская заявила, что подобное решение суда действует не в интересах ребенка, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Юлия Барановская телеведущая Алименты – это не про маму и не про папу, это про детей. И для меня очень странно такое решение суда. Как будто бы, когда нам все говорят, что сейчас дети – это главная ценность в стране, потому что у нас демографический кризис, получается, что решение действует не в интересах ребенка.

Барановская добавила, что "абсолютно нормально делиться своими доходами со своим ребенком".

"Неплохо выходил из ситуации"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastysha_za_

Никулинский районный суд в 2024-м назначил Сафонову выплаты в размере четверти дохода, которые он обязан был платить с января 2022-го вплоть до совершеннолетия девочки. Футболист просил установить алименты в фиксированном размере, однако в этом ему было отказано, последующие жалобы вратаря также остались без удовлетворения.

При этом Сафонов сообщал, что еще до решения суда добровольно перечислил на содержание дочери суммарно около 9 миллионов рублей в течение 2 лет, размер ежемесячных выплат составил 250 000–500 000 рублей. В июне 2025-го он полностью погасил задолженность по алиментам, которая накопилась почти за 3,5 года, выплатив более 61 миллиона. При этом общая сумма, перечисленная на содержание ребенка, превысила 90 миллионов рублей.

Футболист отмечал, что его не выбила из колеи история с задолженностью по алиментам и ее публичное обсуждение. Даже несмотря на временно возникшие сложности из-за запрета на выезд из страны.

"Думаю, что хотелось бы кому-то, чтобы это давило, мешало, но я неплохо выходил из ситуации и показывал неплохие результаты на поле", – заявил Сафонов.

В июле 2026-го футболист обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, предусматривающего взыскание алиментов в долях от дохода родителя.

К слову, в январе 2026-го спортсмен подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. По словам его адвоката Андрея Крючкова, Анастасия пыталась дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору.

Скандальный развод

Фото: Матвей Сафонов с супругой Мариной. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/motya_39

27-летний Сафонов является воспитанником футбольного клуба "Краснодар", выступал в его составе с 2017-го. В 2024-м он подписал контракт с ПСЖ на 5 лет. Сумма трансфера с учетом бонусов составила 20 миллионов евро, сделав Матвея самым дорогим вратарем, которого приобрел французский клуб.

В марте 2025-го спортсмен узаконил отношения с избранницей Мариной Кондратюк, в июне 2026-го пара сыграла свадьбу. По данным СМИ, с первой супругой, Анастасией Казачек, Сафонов начал встречаться в 2014-м. В конце 2020-го возлюбленные поженились, а уже в июне 2021-го стали родителями дочери Майи. Однако вскоре пара развелась, правда, расстаться мирно не получилось.

В конце мая 2023-го Анастасия обвинила бывшего мужа в том, что он хочет забрать у нее общую дочь, хотя якобы не изъявлял желания общаться с малышкой, когда они еще были в браке, и даже не забрал ее из роддома.





Анастасия Казачек экс-супруга футболиста Матвея Сафонова Забирать у матери 2-летнюю дочь... Это уже переходит все границы. <...> Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами.

Она также заявила, что футболист изменял ей.

"После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает", – заявила экс-супруга футболиста.

Помимо этого, женщина написала, что Сафонов якобы пытался взыскать с нее алименты в размере 13 386 рублей при его заработке более 150 миллионов в год.