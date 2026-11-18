Дело о размере алиментов, которые выплачивает вратарь сборной России Матвей Сафонов, пересмотрят. Такое решение принял Конституционный суд РФ.

Ранее Никулинский районный суд обязал футболиста перечислять на содержание дочери четверть своего дохода. При его заработках сумма составляла несколько миллионов рублей в месяц.

Конституционный суд указал, что в данном случае достаточной может быть фиксированная выплата в размере 300 тысяч рублей ежемесячно. Дело пересмотрят с учетом разъяснений высшей судебной инстанции. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.