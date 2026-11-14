Пострадавший при взрыве автомобиля политолог Заворотный находится в критическом состоянии

Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве, бывший помощник экс-премьера Украины Николая Азарова, политолог Сергей Заворотный находится в критическом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Заворотному ампутировали руку. У него также есть осколочные ранения груди и спины и ушиб головного мозга.

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