14 ноября, 11:15Происшествия
Пострадавший при взрыве автомобиля политолог Заворотный находится в критическом состоянии
Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве, бывший помощник экс-премьера Украины Николая Азарова, политолог Сергей Заворотный находится в критическом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее Заворотному ампутировали руку. У него также есть осколочные ранения груди и спины и ушиб головного мозга.
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