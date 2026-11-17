Депутаты Госдумы предложили поднять штраф за неуплату алиментов до 100 тысяч рублей. Мера должна заставить родителей ответственно выполнять денежные обязательства. Насколько она необходима и сработает ли, разбиралась Москва 24.

Против злостных неплательщиков

Административный штраф за неуплату алиментов в России могут увеличить в 5 раз – до 100 тысяч рублей. Такую инициативу подготовили депутаты фракции "Новые люди" и уже направили документ на отзыв в правительство.

Речь идет о внесении поправок в статью о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (5.35.1 КоАП РФ). На данный момент максимальное наказание для таких должников по алиментам ограничивается 20 тысячами рублей. Как указано в пояснительной записке, предложенная мера призвана побудить россиян вовремя выплачивать положенные средства.

Ранее парламентарии выступали с идеей сформировать в стране государственный алиментный фонд, чтобы перечислять в него все деньги, собранные в виде штрафов с должников. В свою очередь, такие средства могли бы временно выплачиваться детям и другим получателям, если алименты не перечисляются. В дальнейшем государство компенсировало бы такие расходы за счет неплательщика.

При этом женщины, которые воспитывают детей от бывших супругов, тоже всеми силами пытаются привлечь нарушителей обязательств к ответственности. В частности, в Сети мамы запустили тренд "Твой сын/дочь тоже хочет кушать". Женщины выставляют видео с бывшими мужьями и пишут соответствующий текст.

Однако истории с неуплатой алиментов происходят не только среди тех, у кого нет средств, но и среди публичных персон, располагающих хорошими финансовыми возможностями. Например, в конце октября бывшая жена основателя бренда сумок Fiore Bags Татьяна Маишева публично обвинила экс-супруга Баруха Ханукаева в том, что он скрывает реальные доходы и уклоняется от уплаты алиментов. При этом, по словам девушки, бизнесмен хвастается в соцсетях роскошной жизнью, но по документам его доход составляет всего 50 тысяч рублей.

Илон Маск, один из богатейших людей планеты, тоже замечен в скандале с алиментами. Он судится с авторами четырехчасовой документальной автобиографической картины о себе. Там главной сенсацией стали откровения писательницы и блогера Эшли Сент-Клэр, заявившей о рождении ребенка от основателя SpaceX.

В фильме девушка рассказала, что помощники Маска пытались купить ее молчание, замаскировав договор о неразглашении данных о личной жизни под соглашение об алиментах. За это предлагали выплатить 15 миллионов долларов в качестве единовременной выплаты и еще по 100 тысяч ежемесячно в течение 21 года. Однако после отклонения сделки миллиардер стал давить на девушку финансово, урезав ежемесячные выплаты сначала до 40 тысяч долларов в месяц, а затем и до 20 тысяч.

Одной из самых громких стала история вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова. Футболист подозревал бывшую жену Анастасию Казачек в трате денег не по назначению, поэтому его новая избранница, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет напрямую для ребенка. Однако судебные приставы отказались засчитывать эти переводы в качестве алиментов, а Хорошевский суд и вышестоящая инстанция признали такой отказ законным.

Конфликт вокруг выплат тянется после развода пары в 2021-м – спустя 3 года суд обязал спортсмена отдавать на содержание дочери четверть своих доходов. Из-за споров у Сафонова успел накопиться долг в размере более чем 64 миллионов рублей, который спортсмен к настоящему моменту уже полностью погасил, но попытка изменить схему дальнейших перечислений в обход экс-супруги провалилась.

При этом Конституционный суд РФ встал на сторону футболиста и разрешил родителям с большими заработками платить алименты фиксированной суммой, а не отдавать стандартный процент от всего дохода. Суд объяснил, что при сверхдоходах обычные отчисления намного превышают реальные траты на ребенка, а второй родитель может использовать эти суммы как способ наказать бывшего супруга. По мнению суда, выплат от 300 тысяч рублей в месяц вполне хватает на все нужды детей, поэтому состоятельные родители вправе просить о снижении своей доли.

Кто виноват?

В России предложили увеличить штраф за неуплату алиментов в пять раз

Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло неоднозначно отнесся к инициативе. Он отметил в разговоре с Москвой 24, что первая причина, по которой обычно не платят алименты, финансовая: у отца реально может не быть денег.

"И поэтому штрафы в 20 тысяч или 100 тысяч вопрос не решат. Допустим, мужчину посадят в тюрьму, но что дальше? Мера деструктивная и абсолютно безнравственная", – указал общественник.

Вторая причина – конфликт с бывшими супругами. По словам Пожигайло, в таком случае происходит классическая история, когда мужчина перечисляет деньги и не понимает, куда они идут. Ссора приводит к тому, что отец ребенка говорит: "Тогда я не буду переводить деньги", за что ему поступает угроза не увидеть сына или дочь.

Также часто бывает, что у человека, который не платит, есть другая семья и денег не хватает. Естественно, в сложившейся ситуации он тоже требует объяснений, куда потрачены средства, поскольку его бюджет ограничен, добавил Пожигайло.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Мы, в ОП, предложили два разумных варианта, чтобы решить проблему. Первый – оформить специальную дебетовую карту, алиментную, чтобы на нее перечислялись средства бывшей супруге. Если возникает ситуация, что мужчина не понимает, куда идут деньги, он обращается в суд, который запрашивает платежи со счета.

Второе – создать алиментный фонд. Важно, чтобы между бывшими супругами появился посредник, идеально – в лице государства. Оно через цифровую среду, с помощью "Госуслуг", сможет точно определить социальный статус одного родителя и другого: действительно ли у отца трое детей и мало денег или он потерял работу, заболел и не способен платить. Либо это богатый бездельник, отметил общественник.

"В случае необходимости государству легко принять меры. Например, богатому бездельнику запретить выезд за границу, тому, кто потерял работу, – помочь предоставить ее, чтобы он мог оплачивать все необходимое. В отношении другого супруга, как правило это мать, государство бы осуществляло поддержку, если у нее на руках двое детей, есть работа, но средств не хватает", – отметил он.

Таким образом, нуждающаяся женщина имела бы необходимую помощь, а государство собирало бы с отцов то, что необходимо, подчеркнул Пожигайло.

Как взыскать?

При этом уже сейчас к неплательщикам применяется не только административная, но и уголовная ответственность, если наказание по 5.35.1 КоАП РФ уже вступало в силу, рассказал Москве 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"То есть действует своего рода двухступенчатая, двухфакторная проверка неправомерности действий должника по уплате этих сумм. Поэтому, во-первых, ужесточение уже предусмотрено, а во-вторых, большой вопрос в цели, ради чего повышаются размеры штрафов", – отметил эксперт.

Кроме того, применяются и другие государственные меры для регулирования сложившейся ситуации. В частности, есть реестр должников по алиментам, подчеркнул Бурков.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Более того, соответствующая уголовная статья по этому вопросу (157 УК РФ) достаточно рабочая, судебная практика по ней имеется – я регулярно сталкиваюсь с соответствующими делами. Наказания могут быть разными: исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест до 3 месяцев, либо лишение свободы до 1 года.

В свою очередь, если же одному родителю нужно добиться алиментов от другого, важно делать это через судебных приставов-исполнителей.

"Стоит предоставить им информацию, если вдруг известно, что должник трудоустроился и получает стабильный доход, также необходимо проверять графики платежей и графики задолженности", – отметил адвокат.

Однако, если же человек не платит алименты, но демонстрирует в социальных сетях шикарную жизнь, этот вопрос уже выходит за правовые рамки. С точки зрения доказательств, факт публикации подобных фото имеет лишь косвенное значение: нельзя достоверно знать, откуда взялись эти "картинки с красивой жизнью". Вероятно, это могут быть ранние фотографии или сгенерированные нейросетями. Поэтому юрист предпочел бы не ставить акцент на этом вопросе. По его мнению, подобное поведение в соцсетях стоит анализировать только в индивидуальных спорах, но не в общем смысле.