People: Илон Маск попытается засудить создателей документального фильма о себе

Илон Маск пытается засудить режиссера Алекса Гибни – создателя документального фильма о миллиардере, сообщили СМИ. В скандальной ленте мать одного из детей предпринимателя, писательница и блогер Эшли Сент-Клэр, обвинила его в финансовом давлении. Подробности картины и реакция на него Маска – в материале Москвы 24.

"Провальная провокация"

Фото: youtube.com/Elevation Pictures

Илон Маск пытается засудить создателей документального фильма о себе. По данным People, его юристы уже развернули масштабную деятельность, направив кинокомпании официальное предупреждение: в тексте заявлено о клевете, якобы содержащейся в ленте, и о возможности подать судебный иск со стороны миллиардера.

Известно, что Маск изначально отказался принимать участие в подготовке и съемках документальной картины. Тогда режиссер Алекс Гибни нашел своеобразный выход из положения: на основе публичных выступлений Илона был создан его цифровой аватар, который и появился на экране вместо реального предпринимателя.

Мировая премьера 4-часового проекта Алекса Гибни "Маск" состоялась в рамках внеконкурсной программы 83-го Венецианского кинофестиваля 8 сентября 2026-го. В американский прокат фильм вышел 16 октября.

Ранее Маск в личном блоге назвал ленту "заказухой" и "провальной провокацией". Помимо этого, в соцсетях, принадлежащих Илону, блокируют рекламу и аккаунты фильма.

"Не показывал определенную сторону себя"

Фото: youtube.com/Elevation Pictures

Фильм Гибни рассказывает не только о деятельности Илона Маска в сфере технологий и бизнеса, а также его влиянии на политику, но и исследует его личную жизнь. В частности, в картине приняла участие американская писательница и блогер Эшли Сент-Клэр. В феврале 2025-го она заявила в своих соцсетях, что родила ребенка от основателя Tesla и SpaceX.

В документальном фильме женщина обвинила Маска в том, что он пытался манипулировать ею, оказывая финансовое давление. В частности, Эшли заявила, что помощники предпринимателя хотели вынудить ее подписать соглашение о неразглашении под видом алиментного договора. Ей предложили единовременную выплату в размере 15 миллионов долларов, а также ежемесячные выплаты в 100 тысяч в течение 21 года. В совокупности Сент-Клэр могла бы получить более 40 миллионов в обмен на отказ от публичных высказываний о Маске и всем, что с ним связано.

Сент-Клэр отвергла предложение, якобы из-за этого миллиардер урезал выплаты ей сначала до 40 тысяч долларов в месяц, а впоследствии и вовсе до 20 тысяч.



Фото: youtube.com/Elevation Pictures

"Казалось, он не показывал определенную сторону себя до тех пор, пока у нас не появился ребенок", – сказала Эшли в документальном фильме.

Причем между Сент-Клэр и Маском продолжается судебная тяжба: оба намерены добиться единоличной опеки над ребенком.

По данным СМИ, в документальной ленте снялась также бывшая жена миллиардера Джастин Маск, которая родила ему шестерых детей (первенец умер в младенчестве).

"Глубоко переживаю за Илона"

Фото: youtube.com/Elevation Pictures

Помимо этого, в начале октября стало известно о прекращении отношений между Маском и топ-менеджером основанной им корпорации Neuralink Шивон Зилис. Женщина родила миллиардеру четверых наследников, младший из которых появился на свет в марте 2025-го. Шивон рассказала в своих соцсетях, что расставание было для нее внезапным.

"Трудно за одну неделю перейти от состояния влюбленности к расставанию, когда ничто не предвещало такого поворота, но так уж иногда бывает", – заявила Зилис.

Многодетная мать отметила, что будет скучать по Илону, поблагодарила его за детей и выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения ради наследников.





Шивон Зилис мать четверых детей Илона Маска Я действительно надеюсь и молюсь о том, чтобы мы с ним смогли стать хорошими друзьями и родителями, вместе воспитывающими наших детей. Мне больно, но я глубоко переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья и болеть за него. Счастливого пути, Илон, миру повезло, что ты в нем есть.

Илон Маск публично не комментировал новость о расставании, однако пользователи отметили, что миллиардер отписался от Шивон в соцсетях.

У предпринимателя есть также трое наследников от певицы Граймс.

