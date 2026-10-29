Экс-жена основателя Fiore Bags пожаловалась на невыплату алиментов и травлю в Сети

Бывшая жена основателя бренда сумок Fiore Bags Баруха Ханукаева записала видеообращение, в котором заявила, что безуспешно пытается добиться выплаты алиментов на сына. Также Татьяна Маишева рассказала о травле, направленной на нее в социальных сетях. Что известно о скандале – в материале Москвы 24.

"Просто модель"

Бывшая жена основателя бренда сумок Fiore Bags Баруха Ханукаева Татьяна Маишева записала два обращения в личном блоге. Она рассказала, что с 2017 по 2020 год была замужем за бизнесменом, от которого родила сына. По ее словам, после развода начались сложности не только в общении между бывшими супругами, но и с вопросом выплаты алиментов.



Татьяна Маишева бывшая жена основателя бренда Fiore Bags Несколько лет я пытаюсь договориться с бывшим супругом об алиментах. Сейчас основатель компании Fiore Bags приносит справку о своем доходе в размере 50 тысяч рублей. При этом в своих социальных сетях он публикует роскошную жизнь, дорогие автомобили, рестораны, перелеты бизнес-классом.

Татьяна отметила, что в 2024 году пара устно договорилась о сумме в 150 тысяч рублей в месяц, потому что Барух отказывался подписывать любые документы нотариально. Сумму нынешних алиментов она не назвала, но общественник Александр Ковен, также рассказавший ее историю, уточнил, что ребенок получает 7,5 тысячи рублей.



"Учитывая все это, я предполагаю, что Барух скрывает свои официальные доходы от несовершеннолетнего сына. Также он уклоняется от алиментов", – добавила женщина.

Татьяна добавила, что как сооснователь компании и человек, который строил этот бизнес с нуля, она знает реальные доходы и обороты Fiore Bags. По словам Маишевой, после развода и появления в жизни бывшего мужа новой возлюбленной ее саму "стерли" из истории компании, удалив все фото, и называют просто моделью.





Татьяна Маишева бывшая жена основателя Fiore Bags Эта женщина пришла на все готовое, где уже была выстроена мной вся работа, и нагло присвоила мой труд. Кто делал ребрендинг этой компании? Кто вкладывал свои деньги? Да, я их вкладывала, но отдавала наличными. Я не фиксировала ничего. У меня не было ни одной расписки, у меня не было ни одного перевода, потому что я снимала со своих счетов и отдавала наличными.

Татьяна отметила, что за время работы она продавала вещи в прямых эфирах, занималась стилизацией и видеосъемками, создавала рабочие чаты, выстраивала маркетинг и заключала рекламные договоры с блогерами.



После публикации видео о бывшем муже Татьяна пожаловалась на травлю с его стороны, из-за чего лишилась нескольких аккаунтов. Один из них позволял ей зарабатывать на жизнь, добавила Маишева.

Сам Барух Ханукаев пока не комментировал ситуацию, однако уже попадал в заголовки СМИ в июле 2025 года: тогда стало известно о его задержании с наркотическим веществом в Москве. Его доставили в отдел полиции, однако позже отпустили. По факту продажи Ханукаеву наркотиков правоохранители возбудили уголовное дело.

Сначала разговор

Фото: телеграм-канал TANITTA&FIOREBAGS; телеграм-канал Baza

Комментируя ситуацию с алиментами, адвокат Анна Лукирская отметила, что в целом, если отец ребенка не хочет решать вопрос полюбовно, нужно идти в суд общей юрисдикции с исковым заявлением.

"Далее два пути: если у мужчины есть стабильная работа, то можно обойтись приказом мирового судьи, либо более сложный вариант – исковое заявление в суд общей юрисдикции, если договориться совсем не получается", – уточнила она в разговоре с Москвой 24.



Анна Лукирская адвокат Если же люди о чем-то договариваются, например, в вопросе выплаты алиментов, то лучше это зафиксировать письменно путем обращения к нотариусу. То есть должно быть подписано алиментное соглашение.

При этом, по словам Лукирской, у женщины всегда есть право подать на алименты, пока дочери или сыну не исполнится 18 лет. То есть никаких сроков исковой давности в этой части не существует.

"Причем алименты взыскиваются не только по доли заработка, иногда зависящей от средней зарплаты по региону, но и в твердой денежной форме, если заработок имеет нерегулярный характер и невозможно установить истинные доходы", – добавила адвокат.

Отдельно Лукирская отметила тему доказательств в суде, если бывший супруг существенно занижает свои доходы, ведя при этом роскошный образ жизни. Например, у женщины появляется хорошая доказательная база, когда бывшие муж и жена – совладельцы бизнеса. Тогда истица в выигрышной позиции, так как знает обороты компании. При наличии необходимых документов она может доказать в суде реальный доход бывшего.

"Гораздо хуже обстоят дела, когда другая сторона знает, что доходы огромные, но они все в тени, доказать суду ничего нельзя. Тогда в качестве доказательств подойдет информация о его тратах с банковской карты и информация из социальных сетей", – добавила эксперт.

Полный отказ платить средства на содержание ребенка карается статьей 157 УК РФ: за это могут грозить исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на тот же срок, арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

"Однако важно понимать, что такая статья грозит при неуплате алиментов со злостным характером: когда отец знает, что он должен платить, но скрывается, прячет заработок, меняет место жительства и место работы", – подчеркнула адвокат.

Важно получить доказательства

В свою очередь, юрист Сергей Сорокин объяснил момент с нарушением авторских прав. Он рассказал, что бывший работник или совладелец бизнеса может доказать, что он выполнял функции контентмейкера и менеджера по продажам. Для этого в качестве доказательств подойдет переписка в мессенджерах и по электронной почте, в которой обсуждаются задачи, продажи, продвижение и создание контента. Также можно приложить технические задания, контент-планы, сценарии, сведения о работе с клиентами.

Кроме того, стоит воспользоваться и свидетельскими показаниями коллег, клиентов и других людей, которые могут подтвердить фактический объем выполненной работы.





Сергей Сорокин юрист Особое значение имеют доказательства того, что человек не просто исполнял указания партнера или работодателя, а самостоятельно принимал решения, предлагал идеи, участвовал в разработке контента и влиял на развитие бизнеса.

Можно доказать даже вложение средств в бизнес на его развитие, однако многое зависит от того, какие доказательства сохранились и какие именно обстоятельства необходимо подтвердить, добавил юрист.

"Если речь идет о вложении денег, полезными доказательствами могут быть банковские переводы, выписки по счетам, чеки и квитанции. Дополнительное значение имеют комментарии к переводам и переписка, в которой партнер просит перечислить деньги на конкретные нужды бизнеса или подтверждает получение средств", – отметил Сорокин.

Если же деньги передавались наличными, договоренности были исключительно устными, а свидетелей и иных подтверждений нет, доказать факт и цель передачи средств значительно сложнее. Тут помогут переписки, рабочие файлы, истории создания контента, документы по продажам и свидетельские показания.

В целом эксперт посоветовал заранее фиксировать авторство, если человек в будущем хочет защитить свое творчество и иметь возможность подтвердить дату создания произведения. В этом поможет только четкая фиксация, сохранение исходных материалов и оформление договоренностей о правах на созданный контент, заключил Сорокин.